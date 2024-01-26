Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na 'camiye neden geldin' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir vatandaşın cami önündeki tartışması sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'na seçim dönemi olduğunu hatırlatan vatandaş, "Camiye neden geldin?' sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullandı. Tartışma, sosyal medya hesaplarında gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sancaktepe'de bir camide kıldı.

İmamoğlu'na burada bir vatandaş, seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geldin?" sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu ise bu sözler karşısında "Dua etmeye geliyorum" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, vatandaşın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna ise "Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın tartışması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar İmamoğlu'na hak verirken, bazıları ise İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşın haksız olduğunu savundu.