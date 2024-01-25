Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştu

CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'ın cenazesi, değişim fırtınası sonrası yolları ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden bir araya getirdi. Cenaze töreninde ayaküstü sohbet de eden ikilinin görüntüleri dikkat çekerken, İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum" dedi.

CHP'nin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP eski ve yeni başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşma yaparak taziye dileklerini iletti.

AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜLER

Cenaze töreni öncesinde Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum" diye konuştu.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük, aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım.

KILIÇDAROĞLU LANSMAN TOPLANTISINA KATILMADI

Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez İBB adayı gösterilmesinin ardından adaylık Haliç Kongre Merkezi'nde lansman programı yapılmış, İBB lansman programına partinin tüm eski genel başkanları davet edilmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, programa gitmemişti. Genel seçimler öncesi 'baba ve oğul gibiyiz' diyen İmamoğlu ise 2,5 saatlik lansman konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun adını anmamıştı.