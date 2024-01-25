Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştu

    CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'ın cenazesi, değişim fırtınası sonrası yolları ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden bir araya getirdi. Cenaze töreninde ayaküstü sohbet de eden ikilinin görüntüleri dikkat çekerken, İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP'nin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP eski ve yeni başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşma yaparak taziye dileklerini iletti.

    AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜLER

    Cenaze töreni öncesinde Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum" diye konuştu.

    Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

    Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük, aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım.

    Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştu

    KILIÇDAROĞLU LANSMAN TOPLANTISINA KATILMADI

    Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez İBB adayı gösterilmesinin ardından adaylık Haliç Kongre Merkezi'nde lansman programı yapılmış, İBB lansman programına partinin tüm eski genel başkanları davet edilmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, programa gitmemişti. Genel seçimler öncesi 'baba ve oğul gibiyiz' diyen İmamoğlu ise 2,5 saatlik lansman konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun adını anmamıştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İmamoğluKılıçdaroğluÖzgür Özel
    Haberler > Politika > Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Akşener'den partisindeki istifalara sitem... 'Bugünlerde sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum' - Politika"Sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum"Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu - PolitikaSaadet Partisi'nin İBB adayı belli olduYeniden Refah, AK Parti ile kritik görüşmede 'Tek taraflı destek olmaz' dedi, şartını açıkladı - PolitikaAK Parti ile görüşmenin ayrıntıları belli olduMHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu - PolitikaMHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurduYılın ilk MGK toplantısında 'terörle mücadele' vurgusu - PolitikaYılın ilk MGK'sında terörle mücadele vurgusuCHP'de kritik gün yarın! Antalya, Muğla, Kadıköy... 'Komünist Başkan'ın karşısına sürpriz isim - Politika'Komünist Başkan'ın karşısına sürpriz isimGelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti - PolitikaGelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa ettiMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - PolitikaMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı'İstanbul Vizyonu'nu açıklayan Murat Kurum sahneye görsel şölenle çıktı - PolitikaMurat Kurum sahneye İstanbullularla böyle çıktıİBB adayı Murat Kurum'dan 'İstanbul Vizyonu' - Politika2 yakaya 2 tünel, Silivri'ye metrobüs
    Sonraki Haber Yükleniyor...