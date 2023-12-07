Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: İmamoğlu'nu devre dışına itme çabası

7 Aralık 2023 05:37 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 05:38

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Kurultay’dan yenilgiyle çıkmasına rağmen, açtığı çalışma ofisinden partiye müdahaleye devam eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı savaşını sürdürüyor.

İstanbul’da, değişim sürecinde Genel Merkez’den yana tavır alan ilçe belediye başkanlarının yerine yeni isimlerin aday gösterilmesi bekleniyor. Bu isimlerden biri de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu. Geçtiğimiz yıllarda İmamoğlu ile ters düşen ve birçok kez sözlü münakaşaya giren Kerimoğlu çıtayı yükselterek İBB başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Kerimoğlu’nun arkasında Kılıçdaroğlu’nun olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun hamleleri İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Çankaya’da mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday adaylığı başvurusunda bulunurken, Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Ekrem Kerem Oktay da aday adayı oldu. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, önümüzdeki günlerde farklı illerde de sahaya çıkacağı konuşuluyor.