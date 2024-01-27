Dünya bu yasağı tartışıyor: Enerji içeceğine yaş sınırı gelebilir

Gençliği esir alan enerji içecekleri başta kafein olmak üzere, içeriğindeki maddeler yüzünden gençler arasında kalp krizi riskini artırıyor. Dünya ülkeleri, bu içeceklere küçük yaştakilerin erişimini zorlaştırmak için yaş sınırlaması getirilmesini konuşuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Gençlerin zinde kalabilmek ve harcadıkları yüksek enerjiyi yerine koyabilmek için tercih ettikleri enerji içeceklerinin tüketimi giderek bütün dünyada yayılıyor. Başlangıçta belirli markaların ürettiği bu içecekler, şimdilerde onlarca bilinmedik markanın etiketi altında her marketteki raflarda yerini alıyor. Marka çeşitliliğinin artmasıyla ortaya çıkan fiyat avantajı sayesinde kolay ulaşılabilir ürünler hâline gelen enerji içeceklerinin sağlık zararları ile ilgili dünyanın önde gelen ülkeleri kısıtlama kararı almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda kaygı, stres ve intihar düşünceleriyle bağlantılı olması nedeniyle Birleşik Krallık’ta tüm enerji içeceklerinin gençlere ve çocuklara satışının yasaklanması gerektiğini konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine İngiltere’nin, 16 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satılmaması yolunda çalışmalar başlatması, konunun yeniden tartışılmasına sebep oldu. Henüz karar çıkmamasına rağmen bazı büyük marketler bu uygulamayı başlattı. Artık buralarda 16 yaşından küçüklere enerji içeceği satılmıyor.

HALK SAĞLIĞI SORUNU OLDU

Enerji içeceklerinin tüketimi giderek artan bir halk sağlığı sorunu hâline geldiğini söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mısra Beste Köleoğlu İçerisinde kafein, ginseng, taurin, guarana, şeker ve B vitaminlerini içermektedir. Bunların arasında kafein, enerji içeceklerinin asıl ana bileşenidir. Enerji içeceklerinin 300 mg’a kadar kafein içerebildiğini belirterek, “Aşırı kafein tüketiminin hem tıbbi açıdan hem de davranışsal olarak olumsuz sonuçları olabilir. Giderek artan çalışmalarda, enerji içeceklerinin özellikle çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki zararlı sağlık sorunları gözlemlenmektedir” dedi.

UYKU SÜRESİNİ KISALTIYOR

Normal bir enerji içeceğinin ortalama bir fincan kahvedeki (80 mg) iki kattan fazla kafein içerdiğini ifade eden Köleoğlu, “Kafein, uyanıklık süresinin artmasına ve yorgunluğun azalmasına sebep olan bir merkezî sinir sistemi uyarıcısıdır. Yüksek kafein içeriğine ek olarak bileşenlerinden biri olan taurin, kafeinin etkilerini arttırmaktadır. Yapılan birçok çalışmada enerji içeceklerinin uyku kalitesi üzerinde önemli derecede olumsuz etkiler gösterdiği gözlemlenmiştir” diye konuştu.

Yakın zamanda dünyanın saygın bilimsel dergilerinden BMJ Open’da yayınlanan büyük bir çalışmaya göre enerji içeceği tüketen gençlerin normalden yarım saat daha az uyuduğunun ortaya konduğunu söyleyen Köleoğlu, “53 bin üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışma, erkekler arasında haftada iki veya üç enerji içeceği içenlerin, gece yarısından sonra yatma ihtimalinin yüzde 35 daha yüksek olduğunu, altı saatten az uyuma ihtimallerinin yüzde 52 daha fazla olduğu ve gece uyanma ihtimallerinin ise yüzde 60 daha fazla olduğunu gösterdi” dedi.

KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Enerji içeceklerinin, içerdikleri yüksek dozdaki kafein nedeniyle kalp krizini tetiklediğine dikkat çeken uzmanlar, “Geçirilen kalp krizi sonrasında özellikle genç yaştaki insanlar hayatını kaybedebiliyor. Kalbin en büyük düşmanlarından birisi olarak bilinen kafein, kalp damarlarında kasılmaya yol açar. Sempatik sistemin etkinliğini artırır. Çünkü adrenalin salınmasına yol açar. Tüm bu etkileri ise koroner kalp hastalığı, HT ve ritim bozukluğu olan kişilerde şikâyetlerin artmasına yol açar ve hatta yeni krizlere neden olur’’ uyarısında bulunuyor.