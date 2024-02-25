Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı: Menüde milletimizin olduğu şer sofralarına oturmayız

İyi Parti lideri Meral Akşener, belediye başkan adaylarını tanıttı. CHP-DEM ittifakını eleştiren Akşener, "Menüde milletimizin olduğu şer sofralarına oturmayız" dedi.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin “Türkiye için en iyisi” temasıyla düzenlenen yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

DEM Parti ile iş birliği yapan CHP ve Genel Başkanı Özgür Özer’e yönelik sert sözler sarf eden Akşener “Oy uğruna, Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmayız. Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz. Atatürk’e beddua edenlerle, kol kola yürümeyiz. Bizim düsturumuz her şartta eğriye eğri, doğruya da doğru demektir” dedi.

İyi Parti lideri Akşener, siyasetin iki kutup arasına sıkıştırıldığını ifada ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Başkalarının aksine menüde milletimizin olduğu şer sofralarına da o sofraların haram lokmalarına da ‘Hayır’ diyoruz. İttifak sistemine de dayatma düzenine de mecburiyet siyasetine de ‘hayır’ diyoruz” Atatürk’ümüzün mirasını kirletenlere; cumhuriyetimizden uzaklaşanlara, millî ve manevi değerlerimizi, korkunun, baskının, dayatmanın, öznesi yapanlara; mecbur değilsiniz. Milletsiz zaferlerden sarhoş olanlardan da milleti yenilgiye mahkûm edenlerden de hesap soracak, bir İyi Parti var.

Seçim beyannamesinde vadedilen projelerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi konusunda söz alan Akşener, belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi. Toplantının sonunda pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal’ın “Bize gidelim beyler” şarkısından uyarlanan propaganda müziği de seslendirildi.