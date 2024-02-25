CHP’de huzursuzluk zirve yaptı ‘Kaybedeceğiz’ korkusu sardı...

Parti içi mücadele ve DEM Parti ile yapılan iş birliği teşkilatta ve seçmende küskünlüğe yol açtı. Parti kurmayları, bu durumun seçim çalışmalarına yansıyacağına, büyükşehirlerde belediyelerin kaybedileceğine dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’deki çok başlı yönetim görüntüsü, DEM Parti ile yapılan iş birliği, teşkilatlarda moral bozukluğuna, seçmen tabanında da küskünlüğe yol açtı.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Meclis üyeliklerinin seçiminde de gerginliklerin yaşandığı CHP’de, yönetim yüzünden teşkilatlardaki huzursuzluk zirve yaptı. DEM Parti ile bazı il ve ilçelerde gerçekleştirilen iş birliği ise bardağı taşıran son damla oldu. CHP’ni Kandil’in uzantısı ile ortaklığı, seçmenin hayal kırıklığını katmerleştirdi.

Parti içi mücadelenin, CHP’ye büyük zarar verdiğini söyleyen kurmaylar, Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginliğin, seçim çalışmalarına yansıyacağına, büyükşehirlerde belediyelerin kaybedileceğine dikkat çekiyor. Parti kurmayları, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yerel seçim sonucuna göre strateji belirleyeceğini dile getiriyor.

Seçim sonucuna göre kurultayın da gündemde olacağını kaydeden kurmaylar, parti içi mücadele yüzünden il ve ilçe teşkilatların taleplerinin yerine getirilemediğini, bunun da saha çalışmalarına kaybına yol açacağını, motivasyon düşüklüğünün sandıkları etkileyeceğini vurguluyor.

İBB Başkanlığını yeniden kazanacağının hesabını yapan İmamoğlu’nun partinin başına geçmek için çaba harcadığı, Genel Başkan Özel’in ise buna fırsat vermemek için tetikte beklediği öne sürülüyor.

İki ismin de kurultayda elini güçlendirmek ve tedbir almak için kendilerine yakın delegeleri, belediye meclis üyeliği listelerine yerleştirmeye çalıştığı yüksek sesle dillendiriliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinin ise partinin gidişatından rahatsızlık duyduğu ancak ayrışmayı artırmamak için yaşananlara karşı sessiz kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor.