CHP'nin yeniden aday göstermediği Tunç Soyer: Bir teşekkürü çok görenlere sitem ediyorum

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro hattı açılış töreninde konuştu. Soyer, "İl kongresinde kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.

İzmir’de uzun süredir çalışmaları süren Fahrettin Altay ve Narlıdere’yi birbirine bağlayacak metro projesi tamamlandı. Fahrettin Altay - Narlıdere Mterosu'nun açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP İzmir milletvekili ve ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Burada konuşan Soyer, koşullar ne kadar zor olursa olsun mazeret değil icraat ürettiklerini, canla başla çalıştığını ifade eden Soyer, seçim beyannamesinde vadettiği 165 projeyi yüzde 87'lik bir oranda tamamladıklarını, onlara 15 proje eklediklerini kaydetti.

'TEŞEKKÜRÜ ÇOK GÖRENLERE SİTEM EDİYORUM'

Soyer, günde 170 bin İzmirliyi taşıyacak Narlıdere metrosunun 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini dile getirerek, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

"Elbette bu kadar emeğe partinizden ve yoldaşlarınızdan bir takdir beklersiniz" diyen Soyer, şöyle devam etti:

"İzmir CHP il kongresinde kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağ olsun. Bu yoldaki en büyük ödül siz değerli İzmirli hemşerilerimin takdiridir. Bu makamdaki görevim bitse de sizlerin her siyasetçiye bahşetmediğiniz ama beni oturttuğunuz gönül makamı benim için en büyük ödüldür."

'BEN UZUN MESAFE KOŞUCUSUYUM'

İzmir için son nefesine kadar hizmet edeceğini söyleyen Soyer, "Unutmasınlar. Ben uzun mesafe koşucusuyum. Bu ülkede demokrasinin neferi olmayı sürdüreceğim. Bir nefer olarak birlikte başlattığımız tüm projelerin de takipçisi olacağım. Şunu çok iyi bilsinler, bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır" dedi.

CHP YENİDEN ADAY GÖSTERMEMİŞTİ

Tunç Soyer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için partisi CHP tarafından yeniden aday gösterilmemiş, CHP'nin İzmir adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olmuştu.

Tunç Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirmişti.