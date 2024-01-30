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    • CHP'de Tunç Soyer'in üstü neden çizildi? Cem Küçük Özgür Özel'in gönül borcunu açıkladı

    Ana muhalefet partisi CHP'de İzmir bilmecesi çözüldü. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ'ın karşısına CHP, Cemil Tugay'ın çıkacağını duyurdu. CHP'de Tunç Soyer yerine Tugay'ın aday gösterilmesine ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum geldi. "Ekrem Bey 'Tunç Soyer’i aday yapma' dedi, Soyer'in üstü çizildi' diyen Küçük, Özgür Özel'in Cemil Tugay'a gönül borcu olduğunu söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cem Küçük, CHP, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul ve Ankara da dahil 209 il ve ilçede adaylarını açıklayan ancak İzmir'de bir türlü adayını duyurmayan CHP'de bilmece çözüldü. Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan CHP, İzmir Büyükşehir adayının Cemil Tugay olduğunu duyurdu.

    Uzun yıllar CHP İzmir başkanı olan Tunç Soyer'in neden AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ'ın karşısına çıkarılmadığı sorusu merak konusu olurken, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum geldi.

    TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in Cemil Tugay'a gönül borcu olduğunu söyledi. Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

    TUNÇ SOYER'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    "Özgür Özel, İzmir'de bir konuda anlaştı. O da Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi. Çünkü Soyer aynen Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu gibi aleni Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş biri. Aydın Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Başkan Adayı Vahap Göçer onlar da destekledi ama kamuoyuna çıkıp konuşmadılar. Kemal Bey'e oy verdiler ama Tunç Soyer gibi aleni konuşmadılar. Bu yüzden Tunç Soyer'in üstü çizildi.

    "EKREM BEY ADAY YAPMA DEDİ"

    Bu benim yorumum: Ekrem bey burada "Tunç Soyer'i aday yapma" dedi. Bariz bir şekilde Buğra Gökçe'yi de koyarsak bu defa da "partiyi Ekrem bey yönetiyor" algısı oluşur diye düşündüler. Bu yüzden Cemil Tugay'ı aday gösterdiler.

    ÖZEL'İN GÖNÜL BORCU

    Bunun sebebi de şu. Çok iyi hatırlıyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'i ilk destekleyen ve imza veren belediye başkanı. Bence Özgür Özel, böylelikle Tugay'a gönül borcunu ödüyor.

    CHP YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞERSE!

    Eğer İzmir'de CHP yüzde 60'ın altına düşerse AK Parti adayı Hamza Dağ ilk defa yüzde 40'ı bulursa CHP seçim sonrası Olağanüstü Kurultay'a gidebilir.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem KüçükCHPTunç SoyerEkrem İmamoğluÖzgür Özel
    Haberler > Gündem > CHP'de Tunç Soyer'in üstü neden çizildi? Cem Küçük Özgür Özel'in gönül borcunu açıkladı
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