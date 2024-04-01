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Haberler > Politika > Aslı Baykal'dan CHP'ye eleştiri yağmuru: Toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz

Aslı Baykal'dan CHP'ye eleştiri yağmuru: Toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslı Baykal&#039;dan CHP&#039;ye eleştiri yağmuru: Toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 yıl önce CHP’den istifa eden eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Baykal, "CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda, CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz" dedi.

CHP'ye eleştirileri ile sık sık gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, yerel seçimler sonrası CHP'yi eleştirdi. Baykal, toparlanmaması durumunda partinin genel seçimlerde başarılı elde edemeyeceğini vurguladı.

Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"Seçim sonuçlarına göre CHP yükseldi, AK Parti düştü ama 2 partinin de bir sıkımlık canları var, adaya göre hızla oy kaybedip kazanabiliyorlar.

Beğenilen eski başkanlar oyu artırdı.

CHP, DEM Parti ile ittifak yaptı ama Afyonkarahisar'da DEM'e kapım kapalı diyen ve CHP yönetiminin eleştirdiği CHP adayı seçimi aldı.

İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti.

Antalya Kumluca'da CHP çok sevilen adayı mahkemeye verdiği için, o adayın desteklediği Demokrat Parti adayı seçimi aldı.

Yeniden Refah AK Parti'yi beğenmeyenlere kapı oldu, CHP'de yöneticilerin elleri ile büyüttüğü herkesin dönüp kendisini destekleyenleri koltuğundan indirmesinden ders almayan AK Parti; genel seçimde Yeniden Refah ile ittifak yaparak buna zemin sağladı.

CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda, CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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