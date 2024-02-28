CHP lideri Özel, ittifak tartışmalarında topu diğer muhalefet partilerine attı: Ben elimden geleni yaptım

Muhalefet cephesinde başlayan ittifak tartışmaları devam ediyor. CHP lideri Özel, son yaptığı açıklama ile ittifak görüşmelerine ilişkin topu diğer muhalefet partilerine atarak, "Ben CHP Genel Başkanı olarak en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım, arkadaşları yanıma aldım ve ziyaretlerde bulundum, temaslarda bulundum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, CHP'nin seçimler öncesi diğer muhalefet partileriyle yaşadığı ittifak krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Topu diğer muhalefet partilerine atan Özel, "Ben elimden geleni yaptım" dedi ve şunları ifade etti:

"Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemek zorundayız. Ben CHP Genel Başkanı olarak en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım, arkadaşları yanıma aldım ve ziyaretlerde bulundum, temaslarda bulundum. 'Birlikte olalım, buraları hiçbir yeri AK Parti'ye MHP'ye teslim etmeyelim dedim. Büyük bir seçim başarısı yakalamazsak memura emekliye, işçiyi çiftçiyi, gençleri kadınları fena ezecekler' dedim.

'TÜRKİYE İTTİFAKI İLE KAZANACAĞIZ'

Biz Ankara’da bir ittifak geliştiremedik. Seçmen bir yere gitmedi. Yöneticilerin fikri değişmiş olabilir saygı duyuyorum. Seçmenin Bahçeli’nin U dönüşüne tepkisi değişmedi. Atatürk sevgisi değişmedi. Türkiye İttifakı’nda aslan sosyal demokratlar var. Yalnız değiliz milliyetçi, muhafazakar, Kürt demokratlar var. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu olunca gırtlağı düğümlenenler var ya onlar Türkiye İttifakı’dır. Türkiye İttifakı’nın renkleri kırmızı beyazdır. Biz 31 Mart seçimlerini Türkiye İttifakı ile kazanacağız."