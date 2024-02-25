Özgür Özel: Başka partiye gidip CHP'ye ateş ediyorlar, üç beş kişinin önemi yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısında parti içindeki tartışmalara ilişkin konuştu. İstifalar ve parti içi eleştiriler için 'üç beş kişinin önemi yok' diyen Özel, "Bazı televizyonlarda gazetelerde birkaç kişinin isyanını itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi 3 tane 5 kişinin gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir aday tanıtım toplantısında seçmene seslendi. Parti içi mücadele, liyakatsizlik ve iş birliği tartışmalarıyla yerel seçime giden CHP'de moral bozukluğu hakimken Özel, parti içi eleştiriler hakkında konuştu.

'Birkaç ismin itirazı' dediği tartışmalar için Özel, "Vallahi 3 tane 5 kişinin gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide 3’ü 5’i öyle yapıyor ama sabahleyin adaydan erken kalkıp adayı arayıp “hadi çalışmaya gitmiyor muyuz” diyen aday adayımız kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına getiren aday adayımız, kendisine giydirdiği aracı belediye başkan adayıma tahsis eden aday adayımız var bizim" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE ATEŞ ETTİLER'

Özel, açıklamasında şunu söyledi:

Bazı televizyonlarda gazetelerde birkaç kişinin isyanını itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi olmayınca istifa etmeler, başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi 3 tane 5 kişinin gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide 3’ü 5’i öyle yapıyor ama sabahleyin adaydan erken kalkıp adayı arayıp “hadi çalışmaya gitmiyor muyuz” diyen aday adayımız kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına getiren aday adayımız, kendisine giydirdiği aracı belediye başkan adayıma tahsis eden aday adayımız var bizim. Bizim gönlümüzün manşetinde bu arkadaşlar var.

'AĞLAYARAK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ'

"Balıkesirlinin iradesi çalındı" diyen Özel, Ahmet Akın'ın adaylığı için ise şunları söyledi:

Geçen seçimde Ahmet Akın'ı aday yaptık. Ahmet Akın herkese yakın dedim alırsın bu seçimi. Alıyor muydu alıyordu. Bütün Balıkesir şahit ki, millet ittifakının adayı olarak bu kabusu bitiriyordu. Siyaset ayırmayan hizmet eden bir belediye başkanı olarak geliyordu. Dediler ki adayınızı geri çekin. Gözleri yaşlıydı ağlaya ağlaya çekildi. Öyle istediler İsmail Ok'a verildi. AK Parti onu milletvekili yaptı. Ortada Balıkesirlinin iradesinin çalınması var.

Ahmet Akın, parti ayrımı yapmadan işini yapacak.