CHP lideri Özel'den Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Filistin vurgusu

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e dikkat çekti. Nisan ayında Filistin'e gideceğini hatırlatan Özel, "Dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşının tırmanma ve yayılma risklerinin bütün dünyayı tehdit ettiğine dikkati çeken Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında da şu ana kadar büyük bölümü kadınlar ve çocuklardan oluşan 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

'GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM'

"Nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda geçtiğimiz kasım ayında uluslararası barış çağrısında bulunmuş ve Sosyalist Enternasyonal'de temsil edilen ülkelerin, o ülkelerdeki sol sosyal demokrat partilerin liderlerine bir mektup yazmıştım. Önümüzdeki nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum. Bu konuda önemli mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki nisan ayındaki ziyaretten sonra Gazze'de derhal bir kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesiyle ilgili buradan önemli bir çağrıyı hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşünüyorum."

'MAZLUM HALKLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Birleşmiş Milletler'in 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ile erişilecek iki devletli oluşuma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özel, "Akan kan nerede olursa olsun ister Ukrayna, ister Gazze, ister Yemen, ister Afrika'da, dünyanın neresinde olursa olsun güçlünün ve zulmün karşısında durmaya, mazlum halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.