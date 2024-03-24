Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > CHP lideri Özel'i şaşırtan slogan, hemen düzeltti

CHP lideri Özel'i şaşırtan slogan, hemen düzeltti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki mitingde atılan sloganı hemen düzeltti. Özel, "Evladım o mesajı mı verdik?” dedi.

Yerel seçimlere 1 hafta kala partiler çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" mitingine katılırken, CHP lideri Özgür bugün İzmir'deydi. Özel, mitingde “İnadına CHP inadına sol” şeklinde atılan sloganı hemen düzelterek, "Evladım o mesajı mı verdik?” dedi.

EVLADIM O MESAJI MI VERDİK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Foça ilçesinde Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'yı tanıtarak, ilçenin ilk kadın belediye başkan adayı olduğunu belirtti.

CHP lideri Özel'i şaşırtan slogan, hemen düzeltti - 1. Resim

Konuşmasında hükümete yüklenen Özgür Özel, meydanda atılan “İnadına CHP inadına sol” sloganı üzerine de, “Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin” dedi.

CHP lideri Özel'i şaşırtan slogan, hemen düzeltti - 2. Resim

SLOGANCIYI DEĞİŞTİRİN

Özel, daha sonrada gülümseyerek, “İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ olur” diye konuştu.

Özgür Özel, İzmir’deki kadın adaylara da değinerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyet tarihi boyunca İzmir’de 6 kadın belediye başkanı var. Bu dönem 9 cumhuriyet kadınını seçilecek yerlerden aday gösterdik” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladı - PolitikaKendisini 'Yerli patates' olarak tanıtıyor! Seçim öncesi gövde gösterisi yaptı: 81 proje açıkladıTurgut Altınok, Mansur Yavaş'ın mal varlığı takas teklifine cevap verdi - Politika"Londra'dan aldığı evle değişiyorsa tabii"İstanbul yarışında son durum! Hakan Bayrakçı'dan kritik ilçeler için tahminler... Dikkat çeken İyi Parti detayı - PolitikaDikkat çeken İyi Parti detayıÖzgür Özel'den mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Çok ağladık, bağrımıza taş bastık... - Politika'Çok ağladık, bağrımıza taş bastık...'Yeniden Refah'tan istifa etmişti: AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'nun rozetini Erdoğan taktı - PolitikaRozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktıİBB'yi eleştiren Murat Kurum: Göreve gelir gelmez balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz - PolitikaGöreve gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladıMurat Kurum: İstanbul'da trafik çile olmaktan çıkacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek... - PolitikaMurat Kurum: İstanbul'da trafik çile olmaktan çıkacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek...İstanbul seçimleri nefes nefese! Son dakikacılar sonucu belirleyecek - Politikaİstanbul seçimleri nefes nefese!Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki gerilim boyut atladı! 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz' - Politika'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz'Murat Kurum'dan vaatlerini unutan İmamoğlu'na: Soru sorarlar diye TV'ye çıkamıyor - Politika'Soru sorarlar diye TV'ye çıkamıyor'
Sonraki Haber Yükleniyor...