CHP lideri Özgür Özel, yarın AKPM'de Filistin üzerine konuşacak

CHP lideri Özel, yarın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşma yapacağını açıkladı. Grup toplantısında konuşan Özel, konuşmasının Filistin'de yaşananlar üzerine olacağını söyledi. Özel, "Bir ülkede 33 bin civciv ölse DSÖ heyet kurar ama 33 bin kadın, genç ölüyor ve kimse kılını kıpırdatmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yerel seçimlerin ardından ilk grup toplantısında bir aradayız. Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kasım ayının başında hep birlikte Kurultay’ımızda, sözlerime başlarken şöyle söylemiştim, 81 ilde 873 ilçede biri uyandı bu sabah televizyonu açtı, çayı demledi, "Birazdan gelirler birlikte izleriz Kurultayımızı” dedi.

'TARİHİ BİR TOPLANTI'

Rize Pazar’da Gülsüm Tatar uyandı, Antalya Manavgat’ta Ayşegül Bulut, Edirne Keşan’da Seyit Ahmet Özlüer uyandı bu sabah. Kalktı yine çayı koydu. Yine telefonu açtı grubu izliyorlar ve hayatlarında ilk kez Türkiye’nin birinci partisinin grup toplantısını izliyorlar. Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu mutluluğu elbette çok kişiye borçluyuz. Bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun.

YARIN AKPM'DE KONUŞMA YAPACAK

Orta Doğu coğrafyası 7 Ekim'den beri zor günler yaşıyor. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek ateşkesin öncüsü olmalıdır. Ben yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızın görevli olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) bir konuşma yapacağım.

'KİMSE KILINI KIPIRDATMIYOR'

Konuşmamın özünde Filistin'de yaşananlar ve İsrail'in mezalimi olacak. Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının kapatılmasıyla erteledik. En kısa zamanda Filistin'e gitmek, oradaki halkın mağduriyetinin bir kez daha dünyaya duyurulmasını... Bir ülkede 33 bin civciv ölse DSÖ heyet kurar ama 33 bin kadın, genç ölüyor ve kimse kılını kıpırdatmıyor.

'BÜYÜK BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

(Antalya'daki teleferik kazası) Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edileceği yer şüphesiz hukuktur ancak bugün büyük bir hukuksuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

'EN YÜKSEK MEMNUNİYETSİZLİK ADALETE GÜVEN'

31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı, hükümete de bir mesaj yolladı. En yüksek memnuniyetsizlik adalete güvenken, sandıktan ders almadıkları anlaşılıyor. Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya tam kanunsuzluk iddiasıyla başvuruyu yardımcılarımla bizzat ben yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin başvurusuyla yenilendiyse bizim bu başvurumuzla Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir.

EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİSİ

Merkez Bankası'nın 2023 bilançosu açıklandı. 2013'ten 2023'e kadar tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar, 10 yıllık karın 2.5 katıdır. Merkez Bankası'nın yaptığı ödemeye Hazine'nin yaptığı ödeme eklendiğinde 1 trilyon 132 milyardır. Bu para 'en düşük emekli maaşını 17 bin TL yapalım' dediğimde 'yapamayız' dediklerinin 2 katıdır.

'HEP BİRLİKTE BAŞARDIK'

31 Mart seçimlerinde çok önemli bir başarıyı, birinci parti olmayı, Türkiye'nin en çok büyükşehiri olan, en çok il belediyesi olan, en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı hep birlikte başardık. Nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine hizmet etme yükümlülüğümüz var.