CHP’de kimse bir şey bilmiyor! Para sayanların bile paranın sahibinden haberi yok

‘Para Kuleleri’ndeki dolar ve avro destelerine dokunup sayan eski CHP’liler “Sahibini ya da nereden geldiğini bilmiyoruz” diye ifade veriyor.

CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın para sayma görüntüleri ile ilgili olarak ifadesi ortaya çıktı. “Görüntülerde yer alan paralar, Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti” diyen Nas, “Paranın nereden temin edildiğini veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Görüntülere yansıyan kapora tesliminden sonra parti binasının resmî olarak satın alma sürecini takip etmedim. Binanın ne kadara satın alındığını ve paranın banka yoluyla mı, elden mi teslim edildiğini onlar daha iyi bilirler’’ dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı eski basın danışmanı Can Poyraz’ın da ifadesinde, “Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum” dediği öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU BUGÜN İFADEYE BEKLENİYOR

Bu arada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’in görüntüler ile ilgili olarak bugün ifade vermeye çağırıldığı belirtildi.