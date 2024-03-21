Özgür Özel, CHP'deki para sayma krizi hakkında konuştu

CHP lideri Özel, partisindeki para sayma skandalına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Özel, olayın seçim sonucuna etki etmeyeceğini ifade edip "Biz bu konuyu kesin bir dille yalanlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye'nin gündemine oturan partisindeki para sayma görüntüleri hakkında konuşan Özel, iddiaları bir kez daha yalandı. ,

Özel konuyla ilgili şöyle konuştu:

Görüntünün il binasını satın almak için olduğu ortaya çıktı. Para sayan kişinin o gün Ekrem beyin danışmanı değil il başkanlığının saymanı, yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor.

Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz.

Özetle şunu söylemek istiyorum; Erdoğan'ın bu konuda psikolojik bir üstünlüğü yok. Sokağın da böyle bir derdi yok. Seçim sonucuna etki ettiğini ileri süren bir kişi yok. Biz bu konuyu kesin bir dille yalanlıyoruz.

GÖKHAN ZAN AÇIKLAMASI: ÖNCE BİZİM KAPIMIZI ÇALDI

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, Zan'ın adaylık için önce CHP'nin kapısını çaldığını söyledi. Özel açıklamasının devamında, "6 Şubat'ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve bir insan neden bu hale gelsin dedim" ifadelerini kullandı.

Özel'in Zan açıklaması şu şekilde:

O süreçte TİP'in adaylaştırdığı arkadaş; önce İYİ Partiliydi. Sonra bize geldi önce Büyükşehir olmazsa Defne o olmazsa Arsuz talebinde bulundu. Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim dedi.

'SONRADAN NE OLDUĞUNU ANLADIM'

Sonrasında 6 Şubat'ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve bir insan neden bu hale gelsin dedim.

Mesela canın çok yanar yaparsın anlarsın bunu ama deprem felaketinin birinci yıl dönümü, AK Partili bakan alanda protesto ediliyor (ki ben onu da ayıpsadım), çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar ama orada insanları bizim peşimize yönlendirmesi, Ekrem İmamoğlu'nun peşine Lütfü Savaş'ın peşine yönlendirmesi...

Zaten diyorlardı siz onu bir de Hataylılara sorun. Sonradan sonradan ortaya çıktı.

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