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Haberler > Politika > AK Parti'den Gökhan Zan adımı: Suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti'den Gökhan Zan adımı: Suç duyurusunda bulunuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den Gökhan Zan adımı: Suç duyurusunda bulunuldu

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay’da seçime sayılı günler kala kriz çıktı. CHP’nin Lütfü Savaş’ı aday göstermesine karşı eski futbolcu Gökhan Zan’ı aday yapan TİP, kararından vaz geçti. Gökhan Zan ise kumpas yapıldığı gerekçesiyle adaylıkta direndi. AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk de Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları için suç duyurusunda bulundu.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - TİP’in Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’ın ses kayıtlarıyla ilgili arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir otelde düzenlenen iftar programında sorularımızı cevapladı.

"KUMPAS KİME YARIYORSA ARIYORSA ONLAR KURAR"

Gökhan Zan’ın geri çekilmesi için Öntürk “Gündemimizde öyle bir şey yok. Bizim de adımız bir yerde geçmiş davamızı açtık. Tanımam etmem onları. Bize yarar bir iş değil. Hiçbirini de bilmem. Çekilmesi kime yarar. Kumpası kim kurar. Kime yarıyorsa onlar kurar. Türkiye kumpas işlerinde tecrübeli, o dönem kimler yaptıysa onların işi” dedi.

"HATAY, AKDENİZ VE ORTA DOĞU'NUN TURİZM BAŞKENTİ OLACAK"

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’ın yeniden inşası için ‘Hatay’da yüzler gülsün diye’ sloganıyla yola çıkan Mehmet Öntürk, kentin ihyası için hazırladığı projelerini de anlattı. Mehmet Öntürk “Şehrin toplumsal, tarihi ve kültürel hafızasının yok sayılmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Hatay, Akdeniz ve Orta Doğu’nun turizm başkenti olacak” dedi.

AK Parti'den Gökhan Zan adımı: Suç duyurusunda bulunuldu - 1. Resim

"60 PROJEYİ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Mehmet Öntürk, 31 Mart yerel seçimleri için 60 projeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde vatandaşların algı ve mazeret zihniyetini değil gerçek belediyeciliği seçeceğini belirten Öntürk “Hizmetler eşit ve adil yapılacak. Hataylılar 10 yıl boyunca yan gelip yatıp, seçime 1 ay kala ‘dostlar alışverişte görsün’ diye 300-500 metre asfalt dökeni değil, planlı, programlı ve bütçe hakkına riayet eden, suyu, altyapıyı, parkı, ucuz ulaşımı ve tüm yolların asfaltlanmasını lütuf değil temel hak gören üretken belediyecilik anlayışını tercih edecektir” dedi. Programa ev sahipliği yapan iş adamı Ömer Niziplioğlu ise turizmin geliştirilmesi durumunda Hatay’ın, Akdeniz’in ikinci Antalya’sı olabileceğini ve pamukta da organize sanayi merkezi hâline getirilmesi yönünde önerileri olduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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