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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan CHP&#039;deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te düzenlenen mitingde CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kaynağı belirsiz paralarla kule yapmak dışında icraatlarının olmadığını söyleyen Erdoğan, "Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar. Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor. Ne para işlerinde ne de ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar" dedi.

Yerel seçimlere dokuz gün kala Kilisli seçmenle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Burada, son günlerde gündem olan CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili konuşan Erdoğan, muhalefete sert eleştirilerde bulundu. 

"Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Hayırdır bu paraları ne yapacaksınız. Bina satın alacaklarmış. Kim İstanbul'un belediye başkanı" diyen Erdoğan, sözlerine şunları ekledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok - 1. Resim

Milletin zihnini kurcalayan sorulara cevap veremediler. Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar. Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor. Ne para işlerinde ne de ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Şu an meydanda, 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Seçim sürecine, ülkemizdeki diğer meselelere rağmen elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik. Yapılan işleri, atılan adımları karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettik. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok - 2. Resim

Bu arada deprem turistleri ise poz verip gittiler. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Kendilerine oy vermedi diye depremzedelere yapılan hakaretleri saymıyorum bile. Bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız. 

Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Muhalefetin neler peşinde koştuğunu biliyorsunuz. Biz tuğla üstüne tuğla koyalım diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise her türlü gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Hayırdır bu paraları ne yapacaksınız. Bina satın alacaklarmış. Kim İstanbul'un belediye başkanı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok - 3. Resim

Anlaşılan teknoloji hala CHP'ye ulaşmadı. Bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla taşıyorlar, saatlerce dolar saymaya yetiştiremiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyelik bir iş için neden zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Milletin zihnini kurcalayan sorulara cevap veremediler. Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar. Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor.Ne para işlerinde ne de ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar.

CHP- DEM İTTİFAKI

Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin de haberi, bilgisi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefetle karşı karşıyayız.

30 yıldır huzurunuzdayım, hiçbir işimizi milletten gizli saklı yapmadık. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma skandalına tepki: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok - 4. Resim

Meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. 

Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız belli. Ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Ayrı yerlerde ise centilmence rekabet ediyoruz. Kilis'te de AK Parti olarak biz kendi adaylarımızla yarışıyoruz. 9 gün kaldı. Hazır mıyız?

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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