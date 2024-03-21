Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 17:13 - Güncelleme: 21 Mart 2024 17:21 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı ile ilgili paylaşımda bulunarak "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum" şeklinde mesaj yayımladı.