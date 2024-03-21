Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı ile ilgili paylaşımda bulunarak "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum" şeklinde mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Mesajında, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan'ın mesajının devamı şu şekilde:
Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi