Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon

Seçimlere 10 gün kala mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu. Kamu bankalarının emekliye ödediği promosyonlarını artırdığını söyleyen Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu. Erdoğan, enflasyonun ise yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğini kaydetti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 10 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız.

Kayseri vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Emniyetten bir rakam alayım dedim, bugünkü toplantıda karşımda ne kadar bir katılım var ve gelen rakam 75 bin. Ben biliyorum siz diyeceksiniz ki bu da yetmez çünkü biz bu meydanda yüz binleri bulduk, yakaladık.

31 Mart'a kadar 9 günümüz var bu 9 günde ana kademe, kadın kolları, gençler durmak yok. Sabırlı olmamız gerekiyor. Tabii hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. Milletlerin de önüne inişler çıkışlar, hesapta olmayan felaketler çıkabiliyor. Son dönemde yaşadığımız felaketlerin en büyüğü 6 Şubat depremleriydi.

ENFLASYON VE PROMOSYON MESAJI

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek, enflasyonun yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum; biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.