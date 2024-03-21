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Haberler > Politika > Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçimlere 10 gün kala mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu. Kamu bankalarının emekliye ödediği promosyonlarını artırdığını söyleyen Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu. Erdoğan, enflasyonun ise yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğini kaydetti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 10 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 1. Resim

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

"Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız.

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 2. Resim

Kayseri vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Emniyetten bir rakam alayım dedim, bugünkü toplantıda karşımda ne kadar bir katılım var ve gelen rakam 75 bin. Ben biliyorum siz diyeceksiniz ki bu da yetmez çünkü biz bu meydanda yüz binleri bulduk, yakaladık. 

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 3. Resim

31 Mart'a kadar 9 günümüz var bu 9 günde ana kademe, kadın kolları, gençler durmak yok. Sabırlı olmamız gerekiyor. Tabii hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. Milletlerin de önüne inişler çıkışlar, hesapta olmayan felaketler çıkabiliyor. Son dönemde yaşadığımız felaketlerin en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. 

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 4. Resim

ENFLASYON VE PROMOSYON MESAJI

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek, enflasyonun yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum; biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 5. Resim

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.

Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar.
 
Erdoğan açıkladı: Emekliye 8-12 bin TL arasında promosyon - 6. Resim
 
Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyasetle karşı karşıyadır bunun adı 'zübük siyaseti'dir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken başımıza daha çapsızları musallat oldu."

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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