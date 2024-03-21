Erdoğan’dan CHP’ye 'para kuleleri' çağrısı: Üç maymunu oynamayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremezsiniz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta ve Burdur mitinglerinde halka hitap etti. Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız” dedi. Erdoğan şunları söyledi: Yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız.

GERİ ADIM ATMIYORUZ

Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın. Eski Türkiye’de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Emekliye memura işçiye maaş ödememe tehlikesi oldu. O günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün emekli ve çalışan sayısıyla çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım milletimizin işini, aşını huzurunu ve güvenliliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz. Erdoğan’ın Burdur konuşmasının gündeminde ise CHP’de para sayma görüntüleri vardı. Erdoğan “Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok, kayıp. Böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremezsiniz. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı, belgeleriyle, kayıtlarıyla, şeffaf bir şekilde açıklanmak zorundadır. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP’li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin” dedi.