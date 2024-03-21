Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > CHP milletvekili Engin Altay'dan Özgür Özel'e dikkat çeken sözler: Çırağım sayılır

CHP milletvekili Engin Altay'dan Özgür Özel'e dikkat çeken sözler: Çırağım sayılır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinop'ta halk buluşmasına katılan CHP heyeti, vatandaşları selamladı. CHP Milletvekili Engin Altay'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i takdim ederken "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz" demesi dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i vatandaşlara takdim etti.

"ÇIRAĞIM SAYILIR"

O anlarda Altay, "Birlikte görev yaptığımız, genel başkanvekilliği yaptığımız, şimdilerde genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz sayın başkanım" ifadelerini kullandı. Altay'ın Özel için "çırak" ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taş ocağında feci olay: Kayalıklardan düşen işçi öldü - GündemTaş ocağında feci olay: Kayalıklardan düşen işçi öldüKonya'daki otobüs durağı faciasından bir acı haber daha - GündemKonya'daki otobüs durağı faciasından bir acı haber dahaSağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Diyabet sensörünü yerlileştiriyoruz, ilk aşama tamam - GündemSağlık Bakanı Koca müjdeyi verdiVan'da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor - GündemKar yağışı hayatı felç etti! Kentte 10 bölgeye çığ düştüŞehit babasına vicdansız tuzak: 'Marketten hediye çeki kazandınız' yalanıyla dolandırdılar - GündemŞehit babasına vicdansız tuzak: 'Hediye çeki' yalanıyla...CHP'deki 'para sayma' soruşturmasında kritik ifade: Paraları 'İmamoğlu'nun kasası' getirmiş - GündemParaları 'İmamoğlu'nun kasası' getirmişCHP'li aday "Öcalan hain değil" dedi! Tepkiler art arda geldi - GündemCHP'li adaydan skandal sözler: Öcalan hain değilD-650'de feci kaza! Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı - GündemKupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldıCHP'nin elindeki 4 ilçeye dikkat çeken AK Partili Kabaktepe: CHP'den alacağız - GündemAK Parti, CHP'nin elindeki 4 ilçede iddialı!31 Mart'ta seçmen nasıl oy kullanacak? Sandık başında bunlara dikkat - Gündem31 Mart'ta seçmen nasıl oy kullanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...