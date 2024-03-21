CHP milletvekili Engin Altay'dan Özgür Özel'e dikkat çeken sözler: Çırağım sayılır
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sinop'ta halk buluşmasına katılan CHP heyeti, vatandaşları selamladı. CHP Milletvekili Engin Altay'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i takdim ederken "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz" demesi dikkat çekti.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i vatandaşlara takdim etti.
"ÇIRAĞIM SAYILIR"
O anlarda Altay, "Birlikte görev yaptığımız, genel başkanvekilliği yaptığımız, şimdilerde genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz sayın başkanım" ifadelerini kullandı. Altay'ın Özel için "çırak" ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi