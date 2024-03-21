CHP milletvekili Engin Altay'dan Özgür Özel'e dikkat çeken sözler: Çırağım sayılır

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 17:19 - Güncelleme: 21 Mart 2024 17:22 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sinop'ta halk buluşmasına katılan CHP heyeti, vatandaşları selamladı. CHP Milletvekili Engin Altay'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i takdim ederken "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz" demesi dikkat çekti.