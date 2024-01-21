CHP'de küskünlerin sayısı artıyor! Aday tespitinde vekil ve teşkilatlar devre dışı

21 Ocak 2024 06:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 06:08

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Aday belirleme çalışmaları devam eden CHP’de gerilim de artıyor. Bugüne kadar 600’e yakın aday açıklanırken yarın yapılması öngörülen Parti Meclisi (PM) toplantısında ise 200’e yakın ismin daha netleşmesi bekleniyor. Aday tespit etme çalışmalarında, seçim bölgelerinde dahi kendilerine danışılmadığını söyleyen milletvekilleri, genel merkeze sitemde bulunuyor. Partililer, çalışmalarda teşkilata ve milletvekillerinin Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan aday çekişmesinin milletvekillerine sirayet ettiği ve bunun gerilime yol açtığı iddia ediliyor. İki isim arasındaki çekişmenin dışarıya karşı olumsuz imaj verdiği, parti içinde ise tarafgirlik oluşturduğu dile getiriliyor. Ayrıca Özel-İmamoğlu arasındaki gerilimin, adayları belirleme çalışmalarını da yavaşlattığı ileri sürülüyor.

İZMİR, ANTALYA, MUĞLA DÜĞÜMÜ

Tartışmalara sebep olan İzmir, Antalya ve Muğla düğümünün Şubat başına kadar çözülmesi beklenirken, yarınki PM toplantısında ise bu illere ait bazı ilçe belediye başkan adaylarının açıklanabileceği belirtiliyor. İstanbul ve Ankara’daki henüz belirlenemeyen ilçe adaylarının ise bir sonraki PM toplantısında açıklanacağı dile getiriliyor.