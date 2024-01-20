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    PM'de aday yarışları: CHP'de Kılıçdaroğlu ekibi umut tazeledi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP Parti Meclisi'nde aday yarışları kızışıyor. Meclis'teki seçimden galip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin atağa geçtiği iddia edildi.

    PM&#039;de aday yarışları: CHP&#039;de Kılıçdaroğlu ekibi umut tazeledi
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - CHP’deki parti içi gerilim bitmek bilmiyor. Bugüne kadar 600’e yakın ismi açıklayan CHP’de kalan belediye başkan adaylarının belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısının sürekli ertelemesinin yeni Genel Başkan Özgür Özel ile eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasındaki rekabeti gösterdiği belirtiliyor. TBMM İdare Amirliği seçimini kazanan Kılıçdaroğlu ekibinin umut tazelediği belirtiliyor.

    KILIÇDAROĞLU EKİBİ ÇABALARINI ARTIRDI

    PM toplantılarında çoğu seçim bölgelerinde Özel’e yakın isimlerin aday gösterilmesi, Kılıçdaroğlu ekibinin gücünü kaybettiği ve partiye küstüğü yorumlarına sebep oluyordu. PM toplantılarında dışlandıklarını düşünen Kılıçdaroğlu destekçilerinin, TBMM İdare Amirlik seçimini kazanmasının ardından atağa geçtiği ifade ediliyor. 600’e yakın aday ismini netleştiren CHP’de, Özel ekibine karşı mücadelelerini sürdüren muhalifler, PM toplantılarında kendilerine yakın isimleri aday çıkarabilmek için çabalarını artırdığı belirtiliyor.

    200’E YAKIN İSİM DAHA BELLİ OLACAK

    Pazartesi günü 200’e yakın adayın daha açıklanması beklenen PM toplantısında özellikle İzmir, Muğla ve Antalya adayları üzerinden rekabetin yaşanması bekleniyor. Ankara’da ve İstanbul’da henüz belirlenmeyen ilçe adaylarının ise şubat ayında açıklanması planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CHPParti MeclisiÖzgür ÖzelKemal Kılıçdaroğlu
    Haberler > Politika > PM'de aday yarışları: CHP'de Kılıçdaroğlu ekibi umut tazeledi
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