Meral Akşener'den CHP ve DEM'e salvolar

19 Ocak 2024 21:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 21:39

Yerel seçim hazırlıklarına hız veren İYİ Parti lideri Meral Akşener Samsun'da parti teşkilatı ile buluştu. Partililere seslenen Akşener'in hedefinde DEM Parti, CHP ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştiriler vardı.

"BU BİR RİSK"

Seçime neden ittifak kurmadan girdiklerini açıklayan Meral Akşener, “İYİ Parti'yi biz gerçekten bu ülkeye hizmet etmek amaçlı kurduk. Sizlerin oylarının karşılığını vebal olarak görüp bunları size helal ettirmek için kurduk. Bu bir risk, ama bu riskin alınması gerektiğine Türkiye için, milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık. ‘Aday çıkarırsanız AK Parti kazanır kardeşim’ diyorlar. AK Parti'ye kazandırmamak için Samsun'da İmren Nilay kardeşime oy verin, AK Parti kazanmasın. İlkadım'da Necati Demirtaş abime oy verin, kazanmasın. Bu kadar basit” diye konuştu.

"BEBEK KATİLİNİ MECLİS KÜRSÜSÜNDE ÖVDÜNÜZ"

Millet İttifakı olarak 2023 genel seçimlerinde başarısız olduklarının altını çizen Akşener, “Bebek katilini meclis kürsüsünde övdünüz. Bu ülkede bebek katillerinin ve namert şebekesinin övüldüğü bir TBMM, ‘Gazi Meclis’ olamaz. Bunun anlamı İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı. İYİ Parti hür, bağımsız giriyor." dedi.

"KIVRANA KIVRANA BU NAMERTLERLE EL SIKIŞTILAR"

Eski ortağı CHP'yi de üstü kapalı sözlerle hedef alan Akşener, "Ya bu iğrenç dilin karşısında demokrasi diyerek kalbini, gözünü, kulağını karartıyor ya bazıları, bundan yüz alıyor ya namertler bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün Kürtlerin temsilcisi PKK’ymış, onun uzantısı DEM’miş gibi bir algının oluşturulmasıdır. Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır. Manda da budur himaye de budur. Biz bunu reddediyoruz. Çok kolay işmiş. 2 taraf da belediyeleri alabilmek için kıvrana kıvrana bu namertlerle el sıkışmaya çalıştı. Birisi bebek katilinin mektubunu okuttu, öbürü demokrasi dedi. Biz de kimin ne olduğunu görüyoruz. Onun için hak ve doğrunun yanında yürüyen İYİ Parti bu yolun sonunda ne olursa olsun devam edeceğiz” diye konuştu.

“EMEKLİLER AÇ”

Emekli ve asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğine de değinen Akşener, "Biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret düşük mü? Evet düşük. Asgari ücret 20 bin TL olmalı ve ama sanayisi de problem yaşamasın diye asgari ücretin sanayiciye düşen, işletme sahibine düşen, asgari ücret vergisinin önemli bir kısmını da devlet üstlensin. 10 bin TL yaptılar. Bir emekli Samsun'da da olsa İstanbul'da da olsa Ankara'da da olsa yandı. Emekli kiradaysa bütün şehirlerde en düşük kiralar 6 bin TL oldu. Büyük şehirlerde uçmuş gitmiş durumda. Şimdi emeklin aç aç” şeklinde konuştu.