İYİ Parti lideri Akşener 'Ben kellemi ortaya koydum' deyip açıkladı: El sıkıştık, başaramadık

18 Ocak 2024 21:42 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 22:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilat buluşmaları çerçevesinde Sivas’ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde partililere seslendi.

Bu seçimlerle ilgili çok hakaret işittiğini söyleyen Akşener, "Birey olarak hakaret işittim. Pek çok çirkinlikle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Şimdi Sivas’tayız. Sivas aynı zamanda belli hassasiyetlerin olduğu bilinen bir şehrimizdir. Pek çok şehrimiz gibi." dedi.

"GERÇEK DEĞİLSE ŞEREFSİZLİKTİR"

"Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor" diyen Akşener, iki kelimeye dikkat çekerek, "İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi 'mahremini bilirim' birisi 'sırlarına vakıfım' kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Şimdi bunu niye söyledim. Kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Söylemeye çalıştığım şey bütün bunlar söyleniyor. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi’yle el sıkışmamız için. El sıkıştık başaramadık kardeşim.” dedi.

"BEK KELLEMİ ORTAYA KOYDUM"

Akşener, risk alarak kendilerini tarttıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ne laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret etmiyoruz. Sadece risk alarak şu anda kendimizi tarttırıyoruz. Ben ayrıca kendimi de tarttırıyorum. Başarırsak hepimizin başaramazsak ki inşallah başaracağız onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum. Yoluna baş koydum Türkiye'm. Sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım, gönüllüyüm. Bu ne demek biliyor umusunuz? Bu şu demek hür ve müstakil olmanın Türkiye’ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Ve herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içerisine girmemek demek. Biz bu sistemi ortadan kaldırabiliriz diyerek iş birlikleri yaptık. Başaramadık” diye konuştu.

Konuşmanın ardından il ve ilçelerin belediye başkan adayları tanıtıldı.