CHP’li Başarır’dan Akşener’e sert cevap: Umarım bu halk da karın ağrısı olarak görmez

17 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:00

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıkladığı emekli aylıklarına yönelik yapılacak düzenlemeyi eleştirdi.

Başarır'ın toplantısına Tüm Emekliler Sendikası üyeleri de katıldı. Sendika üyeleri, emekli maaşlarında iyileştirmeler yapılmasını içeren dilekçeleri Başarır'a teslim etti.

Erdoğan'ın, "SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapılacağını, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağını ve 2024'ün emeklilerin yılı olacağını" açıkladığını anımsatan Başarır, söz konusu artışların utanç verici olduğunu, konuyu bugün grup önerisi olarak Meclis ve Türkiye gündemine taşıyacaklarını söyledi.

AK Partinin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu belirten Başarır, şöyle konuştu:

“EMEKLİ MAAŞI NEREDEYSE ASGARİ ÜCRETİN YARISI”

"En düşük emekli maaşı bugün neredeyse asgari ücretin yarı oranında ve bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Biz CHP grubu olarak utanç duyuyoruz. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Haydi bakalım beyefendiler, bu parayla bir hafta geçinebilin. Emekliler Sendikası Başkanımız 'en düşük emekli maaşı yeni göreve başlayan devlet memurunun maaşıyla eşit olmalı' dedi. Hadi onu geçtik, asgari ücret kadar yapın. Bu ülkeyi yönetenler utanmadan, sıkılmadan 2024 yılının emeklilerin yılı olacağını ilan etti. Ama olsa olsa görüyoruz ki emeklilerimizin sefalet yılı olacak."

“BİZ AKŞENER’İ ASLA KARIN AĞRISI OLARAK GÖRMEDİK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin TBMM Grup Toplantısında söylediği "Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?" sözleri hakkında değerlendirilmesi sorulan Başarır, şunları kaydetti:

"Biz Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez. Dün yapılan görüşmeler devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Numan Bey Başkanlık Tezkeresi olarak Meclis'in oyuna sundu ve CHP gereğini yaptı. Burası çadır devleti değil. 12 şehit vereceğiz, hemen acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz. Ondan sonra bir kağıt parçasını AKP grubu getirecek, 'imzalayın, olay bitti' diyecek. Hayır. Bir hukuk devletinde yasama, yürütme, yargı varsa bakanlar gelir, Mecliste bunun hesabını verir, Meclis terörle mücadele konusunda tezkereyi getirir, partiler de gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı. CHP terörü lanetleyen kendi bildirisini de yayınladı. Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin, Meclis Başkanlığının önemine baksın, AKP verilerinin peşinde değil, Meclis Başkanlık Divanının verdiği bildiriye baksın."



