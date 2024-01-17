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    CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti, rozetini Akşener taktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bir süre CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti saflarına geçti. İYİ Parti lideri bugün partisinin grup toplantısında Başkan Atay'a rozetini taktı.

    CHP&#039;den istifa eden Efeler Belediye Başkanı İYİ Parti&#039;ye geçti, rozetini Akşener taktı
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi arena oldukça hareketlendi. Siyasi partiler aday belirleme ve tanıtım çalışmalarına yoğun bir mesai harcarken partiler arası geçişler de gündeme geliyor.

    Son olarak CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti saflarına geçti.

    EFELER BELEDİYE BAŞKANI ATAY İYİ PARTİ'YE KATILDI

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı.

    ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

    İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini belirtti.

    CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti, rozetini Akşener taktı

    CHP'DEN İSTİFA EDİP GÖREVİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRÜYORDU

    Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürdüyordu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İyi PartiCHPEfeler
    Haberler > Politika > CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti, rozetini Akşener taktı
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