CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti, rozetini Akşener taktı

17 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:05

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi arena oldukça hareketlendi. Siyasi partiler aday belirleme ve tanıtım çalışmalarına yoğun bir mesai harcarken partiler arası geçişler de gündeme geliyor.

Son olarak CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti saflarına geçti.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ATAY İYİ PARTİ'YE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini belirtti.

CHP'DEN İSTİFA EDİP GÖREVİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRÜYORDU

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürdüyordu.