İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor: Adana İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti

16 Ocak 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndan ayrılma sinyali vermesiyle başlayan parti içi tartışmalar istifalarla devam ediyor. Partinin yönetim kademelerine kadar ulaşan istifalar, son olarak İYİ Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı'nda yaşandı. Aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi bugün istifa etti. Grup, istifa dilekçelerini partiye teslim etti.

'İSTİFALAR 300'E ULAŞACAK' İDDİASI

İstifa eden 130 kişi adına konuşan Göktürk Güngör, "31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti’den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bugün bu sayının 300’e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.

'YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI YOK'

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray ise maddi ve manevi desteği olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener’e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum."

İSTİFA DALGASI SOSYAL MEDYAYAN SIÇRADI: AKŞENER'DEN ENGELLEME

Adana'da istifalar yaşanırken öte yandan Akşener'in daha önce istifa eden kurmaylarını sosyal medyadan engellediği öğrenildi. Akşener tarafından engellediklerini duyuranlar arasında eski İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve eski İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık yer aldı. Paylaşımında Akşener'e yönelik sert ifadeler kullanan Kıdık, şunları söyledi:

"Dedi ki bana 'Oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar, Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın' dedi. Evine götürüp içeri girene kadar bekledik. Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında. 31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz. Meral Hanım, 'Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz' dediğin adamı engelledin. Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için. Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin."