İYİ Parti'den Bilecik açıklaması 'Yeni bir yola çıktık'

15 Ocak 2024 19:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 19:51

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı'nın terörle mücadele gündemiyle toplanmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek, gündeme ve yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARARIMIZ AÇIK VE NET"

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in yerine Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın belediye başkanlığına seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Zorlu, "Bizim kararımız çok açık ve nettir. Biz, 31 Mart'ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin alışılagelmiş bu ezberini bozmakta kararlıyız. Bilecik konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği, hatta gerçek dışı ifadeleri üzülerek takip ediyoruz." dedi.

"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK"

Belediyenin 2019 seçimlerinde ittifakla kazanıldığını, ardından belediye başkanının iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırıdığını hatırlatan Zorlu, "Daha öncesinde de belediye içerisinde yapılan oylamalarda biz, CHP'nin Belediye Meclisi üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Ancak biz, artık yeni bir yolculuğa çıktık. İYİ Parti olarak kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bugün Bilecik'le, yarın belki sürpriz yerler olabilir. Bu konudaki kararlılığımızın devam edeceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYI

Zorlu, İstanbul ve Ankara'da belediye başkan adaylarının belli olup olmadığına ilişkin soruya da "Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Adayımız çıktıktan sonra bu anketlerin tekrar yapılmasını arzu ederiz. Milletimizin karar vereceği bir seçimdir. Önemli olan bizim irademizin, aldığımız bu kararın hayata geçirilmesi." cevabını verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN MHP'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kars’ta DEM Parti’nin kazanmaması için MHP’nin adayını destekleyecekleri açıklamasının hatırlatılması üzerine Zorlu, "14 Mayıs seçimlerinde Kars merkezinde yüzde 20,5 oy alarak seçimin ikincisi olduk. Yani bugünkü DEM Parti’den sonra ikinciydik. Bizim ardımızdan AK Parti ve CHP geliyordu. Biz adayımızı orada da çıkardık ve seçimin en iddialı partisi biziz. Bu bakımdan Kars’ta yaşayan bütün vatandaşlarımızı ayrım gözetmeksizin İYİ Partili adaya oy vermeye ve bu seçimi kazanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Irak’ın kuzeyindeki PKK saldırısı sonrası toplanan güvelik kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile telefonda görüştüğünün hatırlatılması üzerine Zorlu şunları söyledi:

"Bugün bir köşe yazısında gerçek dışı değerlendirmeler olduğunu takip ettik. Cuma günü şehitlerimizin bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından Genel Başkanımız önce Milli Savunma Bakanını, daha sonra Dışişleri Bakanını aradılar. Aynı kapsamda Cumhurbaşkanı’nı da aradılar. Bu olay cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Sayın Hakan Fidan geri döndü ve Genel Başkanımızla sürece ilişkin bir istişare ve değerlendirmeleri oldu. Biz o köşe yazısında bahsedildiği gibi ortak bildiri çağrımızı Cumhurbaşkanı ile görüşmeden sonra değil, cumartesi günü yaptık. Cumhurbaşkanı bizim aramamızın üzerinden güvenlik zirvesine girmeden önce dönmüş ve sayın Genel Başkanımızla sürece ilişkin bir görüşme gerçekleştirmiştir." dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR STRATEJİ DEĞİL"

"Her şeyi şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Terör ve terörle mücadelede hangisi olursa milletimizin ortak kaygısı, birlikte yaşam irademizin ayakta kalabilmesi için bu mücadeleyi kararlıkla göstermemiz gereken bir alan." diyen Zorlu, "Biz en çok Anayasa’yı savunuyoruz değil mi? Genel Başkan da bu çerçevede terör örgütlerinin bu faaliyetlerine karşı tutumumuz, milli iradeyi esas alan tutumumuzun gereği olarak milli birlik açısından sayın Cumhurbaşkanını aramış, o da dönmüş ve böyle bir istişare yapılmıştır. Bunu farklı noktalara çekmek, İYİ Partimizin bu yükselişinden dem vurup, 'şunlarla bunlarla ittifak yapıldı.' Gerçekten bu kabul edilebilir bir strateji değil. Siyasi istismar yapılmaması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bizim genel görüşme çağrımız da kabul gördü. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerimiz yer alacaklar. Değerli bakanlar bazı bilgiler aktaracaklar. Biz burada siyaseten öncelikle eksiklikleri, daha derin bir mücadelenin yapılabilmesi adına görüşlerimizi ortaya koyacağız. TBMM’nin her geçen gün etkisizleştirilmesini talep eden, bunu öngören çevrelerin bizi haklı talebimizle eleştiriyor olmasına da şaşırmıyoruz. Biz bu konuyu siyaset üstü görüyoruz."

TERÖR GÜNDEMİ

Zorlu, Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlenince yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Türk milleti şehitlerini uğurlarken kahraman Türk ordusu, PKK terör örgütüne karşı cansiperane mücadelesini vermeye devam ediyor. Türk devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünün, egemenliğinin cephedeki müdafi olan Türk ordusunun bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede onların yanında olmak her Türk vatandaşının asli vazifesi, vatan kahramanlarına ve kendisini var eden yüce milletimize de bir borcudur" diye konuştu.

İYİ PARTİ’DEN ORTAK BİLDİRİ TALEBİ

Irak’ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanan partilerinin yerel seçim istişare kampını ve aday tanıtım toplantılarını iptal ettiklerini hatırlatan Zorlu, "Genel başkanımızın kararı doğrultusunda ortak bir bildiri yayınlanması için TBMM’de girişimde bulunduk. Ayrıca bir de genel görüşme açılarak Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Meclisi bilgilendirmesini talep ettik. Bu adımlardan ilki milletçe teröre karşı birlikte mücadelemizi sağlamaya yönelikken, ikincisi bir eksiklik var ise onun irdelenmesi ve daha etkin mücadeleyi gerçekleştirebilmeye yöneliktir" açıklamasını yaptı.