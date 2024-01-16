Akşener, İYİ Parti'den istifa eden isimleri engelledi

16 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:41

İlk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti, Millet İttifakı'nın dağılmasının ardından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde iş birliklerine kapıyı kapattı, seçimlere 'ittifaksız' girilme kararı alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı parti tabanında tepkilere neden oldu, seçim sonrası geçen 8 ayda milletvekilleri ve parti üyeleri seviyesinde art arda istifalar yaşandı. İstifa krizi hız kesmeden devam ederken, İYİ Parti lideri Akşener'den çok konuşulacak bir sosyal medya hamlesi geldi.

İKİ İSMİ ENGELLEDİ

Akşener, partiden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve eski İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık'ı sosyal medya platformu X'ten (Twitter) engelledi.

İbrahim Özkan ve Meral Akşener

'ÖNCE TAKİPTEN ÇIKTI...'

Durumu fark eden İbrahim Özkan, sosyal medyadan ekran görüntüsü paylaşarak, "Ben sade bir halkım.. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi.. Canı sağ olsun…" dedi.

''SENDEN BAŞKA KİMSEYE GÜVENEMEYİZ' DEDİĞİN ADAMI ENGELLEDİN'

İbrahim Özkan’ın ardından benzer bir paylaşım Kıdık’tan geldi. Ali Kıdık, “Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında Anayasa referandumunda Akşener’le arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de izliyoruz. Otel salonu hınca hınç dolu. Herkes 'Hayır' geçecek modunda. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde 'Evet' sonucu belirmeye başlayınca 'hayır' isteyenler oteli terk etmeye başladı. Kimseler kalmadı. Meral Hanım tek başına kaldı. Ben hariç otelde kimse kalmamıştı. Sadede Sami Dayı dediğimiz Sami Özsoy ile ben vardım. Meral Akşener hanımı ikimiz ver korumalar getirdik İstanbul'a. Gerede'de otobüslerin mola verdiği tesislerde çorba içtik.

Meral Akşener ve Ali Kıdık

Dedi ki bana 'Oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar, Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın' dedi. Evine götürüp içeri girene kadar bekledik. Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında. 31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz. Meral Hanım, 'Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz' dediğin adamı engelledin. Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için. Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin."

Ali Kıdık bu paylaşımın ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Doğrular; bilmek istemeyenin, duymak istemeyenin eğrileridir" ifadelerini kaydetti.

İBRAHİM ÖZKAN İKİNCİ KEZ İSTİFA ETMİŞTİ

İstanbul’da CHP ile yerel seçim işbirliğini savunan, Akşener'in isteğiyle görevinden istifa eden ve daha sonra yeniden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili seçilen, son olarak da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan, geçen aralık ayında ikinci kez görevi bırakmıştı.

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 belediye meclisi üyesiyle beraber istifa ettiğini duyurarak şunları kaydetmişti:

"Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisi'nde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

'İYİ PARTİ MUHALEFETE MUHALEFET EDEN KONUMA GELDİ'

Ali Kıdık da "Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak ‘Muhalefete muhalefet’ eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır” diyerek geçen ocak ayında partisinden istifa etmişti.

Öte yandan bugün de İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa dilekçelerini partiye teslim etti. İstifa eden partililerden Göktürk Güngör, "İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.