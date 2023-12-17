İyi Parti'de istifa dalgası sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 belediye meclisi üyesi daha bıraktı

17 Aralık 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:31

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

28 Mayıs seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı’nın baskın partilerinden İyi Parti’de arka arkaya istifa ve disiplin süreçleri yaşanıyor. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere ittifaksız gidileceğini açıklayan Genel Başkan Meral Akşener, kendine yönelik muhalif açıklamalarda bulunan isimlerin istifasını isteyince kriz büyüdü, istifa furyası başladı.

İBRAHİM ÖZKAN'DAN İKİNCİ KEZ İSTİFA

İstanbul’da CHP ile yerel seçim işbirliğini savunan, Akşener'in isteğiyle görevinden istifa eden ve daha sonra yeniden İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili seçilen, son olarak da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan ikinci kez görevi bıraktı.

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 belediye meclisi üyesiyle beraber istifa ettiğini duyurdu. İbrahim Özkan yaptığı açıklamada, "Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisi'nde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.

Özkan'ın duyurusu şu şekilde:

"Kamoyunun Dikkatine;

4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi.

Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren vatandaşlarımız için önemli bir motivasyon olmuştu.

İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir.

Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz.

Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bora Kılıç

İbrahim Özkan

Oğuz Sarul

Sinan Gümüş

Uluer Kaya

Yakup Fındık"

Öte yandan İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin dün Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, kendilerinin Siyasi Partiler Kanunu'ndan bir madde bulunarak ihraç edilebileceklerini belirterek, "Ama bizi ihraç edecek madde bulmakta zorlanıldığını biliyorum. Çünkü tüzüğe göre hareket etti arkadaşlar. Seçim yaptılar, parti içi demokrasiyi işlettiler" demişti.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.

Kararın ardından İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.

İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.