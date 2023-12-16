Meclis'te istifa trafiği, 600 vekilden 53'ü partisinden ayrıldı

16 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:43

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

14 Mayıs seimlerinin ardınan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi başladı. Meclis'te bulunan 600 milletvekilinden 53'ü, ittifak sisteminden veya parti içi sorunlardan kaynaklanan istifalar, ihraçlar veya geçişler nedeniyle siyaset yapmamaya karar verdi.

MUSTAFA SARIGÜL İSTİFA ETMEDİ

Seçime ortak listelerle giren partilerin milletvekilleri, seçim sonrasında kendi partilerinden istifa ederek ayrıldılar. CHP listelerinden seçilen 39 milletvekilinden 38'i istifa ederken, tek istifa yapmayan isim Mustafa Sarıgül oldu.

MİLLET İTTRİFAKI'NDA İSTİFA TRAFİĞİ

İstifa eden 38 milletvekilinden 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye ve 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye geçti. Ancak, Gelecek Partisi'ne geçen 10 milletvekili, grup kurma çoğunluğunu sağlamak amacıyla tekrar istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldı.

AK PARTİ'DEN HÜDA PAR'A GEÇENLER

AK Parti'den Meclis'e giren 4 milletvekili HÜDA PAR'a geçerken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise kendi partisini temsil etmeye devam ediyor.

AK Parti listelerinde yer alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilerek Meclis'teki yerlerini aldılar.

Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen iki milletvekili istifa ederek EMEP'e geçti, diğer 2 milletvekili ise Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

Duvar'da yer alan habere göre; parti içi krizler de istifalara neden oldu. İYİ Parti'den 4 milletvekili istifa ederken, 1 milletvekili ise ihraç edildi. İstifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu bağımsız olarak devam etmeyi tercih etti. İhraç edilen Ümit Dikbayır da bağımsız olarak politika yapmaya devam ediyor.

MHP'DEN SAFFET SANCAKLI İSTİFA ETMİŞTİ

MHP'de ise yerel seçimlere AK Parti ile birlikte girme kararının ardından Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eleştirilerine Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tepki göstermiş ve partisinden istifa etti.

Son olarak Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla Meclis'te oluşturulan Saadet-Gelecek ittifak grubu dağıldı. Çünkü Meclis'te bir grup kurabilmek için en az 20 milletvekilinin bulunması geriyor.

Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, bütçe görüşmelerinin süresiyle sınırlı olması amacıyla Saadet Partisi'ne geçiş yaptı. Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu ve bu geçişle birlikte Saadet Grubu'nun milletvekili sayısı tekrar 20'ye çıkarak Meclis'te grup kurma şartını sağladı.

CHP'den Saadet Partisi'ne geçen Ali Fazıl Kasap konuyla ilgili olarak, ''Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım'' şeklinde bir açıklama yaptı.