CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti

16 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:22

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla Meclis'te oluşturulan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin ittifak grubu dağıldı. Çünkü Meclis'te bir grup kurabilmek için en az 20 milletvekilinin bulunması geriyor.

Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, bütçe görüşmelerinin süresiyle sınırlı olması amacıyla Saadet Partisi'ne geçiş yaptı. Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu ve bu geçişle birlikte Saadet Grubu'nun milletvekili sayısı tekrar 20'ye çıkarak Meclis'te grup kurma şartını sağladı.

"VİCDANİ ZORUNLULUK GEREĞİ"

CHP'den Saadet Partisi'ne geçen Ali Fazıl Kasap konuyla ilgili olarak, ''Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım'' şeklinde ifade kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ise Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçişini şu sözlerle duyurdu:

"TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklık ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya milletvekilimiz sayın Dr. Ali Fazıl Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi Grubu buradan temsil edilecek."

14 Mayıs'taki genel seçimde CHP listelerinden seçilen ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partisi, temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.