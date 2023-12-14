Hasan Bitmez’in vefatıyla Meclis’teki Saadet-Gelecek grubu düştü

14 Aralık 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:06

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

12. Kasım’da Meclis Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde söz hakkı alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüdeki konuşması sırasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bitmez, hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Bitmez’in sağlık durumu her geçen saat kötüye gitmişti.

Saadet Partili vekil bugün hayatını kaybetti. Acı gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’in tedavi gördüğü hastanenin önünde yaptığı açıklama ile duyurdu.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı, Meclis’teki grup sayısını da etkiledi. 20 vekilli Saadet-Gelecek grubu, 1 vekili eksildiği için düşmüş oldu.

20 VEKİLLE TBMM'DE GRUP KURMUŞLARDI

Saadet ve Gelecek İttifakı, 6 Temmuz 2023'te Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında kuruldu. TBMM'de ortak bir grup kurulması ile mecliste ve seçimlerde işbirliğini içeren ittifakın, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında 20 milletvekili vardı. Bu vekillerin 10'u Gelecek Partisi vekiliyken 10'u ise Saadet Partisi'ndendi.

Mevzuata göre 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, Meclis'te grup kurabilir. Bu sayının altında vekil sayısına sahip olan partiler Meclis'te grup kuramazlar.

TBMM'de dağılım şu şekildeydi: