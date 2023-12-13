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    • Haberler > Gündem > Meclis kürsüsünde fenalaşan Bitmez'in sağlık durumunu Bakan Koca açıkladı

    Meclis kürsüsünde fenalaşan Bitmez'in sağlık durumunu Bakan Koca açıkladı

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    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meclis kürsüsünde fenalaşan Bitmez&#039;in sağlık durumunu Bakan Koca açıkladı

    Meclis kürsüsünde fenalaşarak yere yığılan Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, yoğun bakımda tedavi altına lınmıştı. Bitmez'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Bitmez'in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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