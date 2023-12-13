CHP lideri Özel hastanede ziyaret etti: Kalp krizi geçiren Hasan Bitmez'in son durumu ne?

13 Aralık 2023 12:55 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:02

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına konuşma yaparken fenalaşarak yere düşen ve kalbi duran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'ne ziyaretler devam ediyor. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile hastaneye giderek, Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan, Saadet Partisi yetkililerinden ve yakınlarından bilgi aldı.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Bitmez'in ailesi ve Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ile görüştüklerini söyledi. Herkesin çok üzgün olduğunu ifade eden Özel, "Dün ben İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumdan haberdar etti. Hasan Bitmez, bizim ilk günden beri Meclise geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi" diye konuştu.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Özel, Meclis kürsüsünde böyle bir şeyin yaşanmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün Meclisteki herkesin yüreği ağzında, Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi, emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz."

SON DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez dün, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına söz aldığı sırada 22 dakikalık konuşmasının ardından fenalaşarak düşmüş ve başını yere çarpmıştı. Bitmez, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bitmez'in düştüğü sırada kalbinin durduğu ve hastanede anjiyo olduğu bildirildi.

Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye giderek Bitmez'i ziyaret etmişti.