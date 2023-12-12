Karamollaoğlu'ndan Meclis'te fenalaşan vekil Bitmez hakkında açıklama: "Hayati tehlikesi var"

12 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:50

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalık geçirdi.

Bitmez'in ani olarak yere yığılması üzerine diğer milletvekilleri hemen yanına koştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma 20 dakika ara verdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

İlk müdahaleyi doktor milletvekili Turhan Çömez gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı.

Bitmez'in durumunun ciddi olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Vekilimiz şu anda yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor, herkesten dua bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.