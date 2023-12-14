Siyasilerden Saadet Partili Hasan Bitmez için taziye mesajları

14 Aralık 2023 13:55 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:07

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

12 Kasım’daki bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'nda söz hakkı alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüdeki konuşması sırasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bitmez, ivedilikle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Bitmez’in sağlık durumu her geçen saat kötüye gitmişti.

ACI HABER GELDİ

Saadet Partili vekil bugün hayatını kaybetti. Acı gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’in tedavi gördüğü hastanenin önünde yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Koca, Bitmez’in ölüm haberini şu sözlerle duyurdu;

"Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'ta rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Türkiye’nin gündemine oturan vefat haberi sonrası birçok siyasi isim taziye mesajı paylaştı.

Peki Bitmez’in vefatı için kim ne dedi? İşte o mesajlar…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş: "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi’ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Başımız Sağ Olsun. Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez’i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının üzüntüsü içerisindeyim. #HasanBitmez’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: "Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

EMEP Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz."