Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 13:33

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe konuşmaları sırasında partisi adına konuşurken fenalaşıp yere düşmüştü. Kalbi duran Hasan Bitmez Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınmıştı.

Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin bilgiler sürekli kamuoyu ile paylaşılırken acı haberi bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Bitmez'in saat 11.50'de hayatını kaybettiğini duyurdu:

"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hasan Bitmez’in cenaze programı da netleşti. Hasan Bitmez için bugün saat 16.00'da TBMM'de resmi tören düzenlenecek. Cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.



Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez

'DAVA ADAMINA YARAŞIR BİR HAYAT'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu vefat haberinin ardından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Siyasilerden gelen taziye mesajları şöyle:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Başımız sağ olsun. TBMM kürsüsünde konuşurken rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır diliyorum. Hasan Bey'i daima hakkı, adaleti savunan biri olarak hatırlayacağız.…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Başımız Sağ Olsun. Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez’i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah’tan…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının üzüntüsü içerisindeyim. #HasanBitmez’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun Alucra’da doğan Hasan Bitmez, ilkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde öğrenim gördü.

Milli Gençlik Vakfı’nda çeşitli kademelerde görevler ifa ettikten sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 yılında Anadolu Gençlik Dergisi’ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Kurucuları arasında yer aldığı International Youth Form’un genel başkanlık görevini yürüttü.

2006-2010 yılları arasında International Islamic Federation of Student Organizations’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu, 2010-2014 yılları arasında ise Şura Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler aldı.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanı olarak görev yaptı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kendisine tevdi edilen farklı görevlerde bulunduktan sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir ve İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.