İyi Parti'de ortak görüş: İstifalar oy ve prestij kaybettiriyor

17 Aralık 2023 06:19 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 06:20

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Parti yöneticileri buna defalarca karşı çıksa da yerel teşkilatlar ortaklık yapılmadığı takdirde seçimlerin kaybedileceği kanaatinde. Bu yüzden istifalar sürerken yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak gösterilen isimler de tek tek partiden ayrılmaya başladı.

Daha önce İyi Parti’nin İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Akın Gürkan, iş birliğini savunduğu gerekçesiyle partiden ihraç edilmek üzere disipline sevk edildi. Sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımlar yapan Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Pala’nın adaylığı iptal edildi. İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk de partiden ayrıldığını duyurdu. Koçtürk “İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı. İstifaların nedenlerinin iyi düşünülüp değerlendirme yapılması yerine, partiden her ayrılan için hain damgası yapıştırılıyor. Her gidenin kötü ve menfaat peşinde olduğuna inananlar, asıl meselenin parti içinde çöreklenen ve menfaate dayalı ekipleşen yapıda olduğunu unutmamalı” ifadelerini kullandı. Partiden ihraç edilmek üzere disipline gönderilen İBB Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise “İstanbul’da partililerimizin yüzde 80’i istifa sürecinde” açıklamasında bulundu.

DİYARBAKIR’DA 12 BİN 750 İSTİFA

Diyarbakır’da yapılacak bir bulvara verilmek istenen ‘Şeyh Said Bulvarı’ ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu’na destek geldi. Ensarioğlu’nun kararının ardından, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu’nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.