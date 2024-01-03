İYİ Parti'de bir istifa daha! Ali Kıdık, 'Sayfalarca sebep yazabilirim' diyerek duyurdu

3 Ocak 2024 12:37 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 12:39

Yerel seçimler için partilerin aday belirleme maratonu devam ederken, 81 ilde seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibine tepki olarak partide büyük kopuşlar yaşanmaya devam ederken, bugün istifa eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

Çok sayıda üst düzey ismin istifasıyla çalkalanan partide, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Ali Kıdık, İYİ Parti’nin ülke gerçeğinden uzaklaştığını ve ‘muhalefete muhalefet eden’ konuma geldiğini söyledi.

Kıdık, paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim. Saygılarımla."