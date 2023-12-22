İYİ Parti'den 400 kişi istifa etti

22 Aralık 2023 10:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:49

İYİ Parti Aydın Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener, dün gerçekleştirilen basın toplantısında, ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş dahil olmak üzere 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR ROTA BELİRLEMEDİK"

Tezsezener, basın mensuplarının "Bundan sonra rotanız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde 'ben uyguladım, oldu' bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz."

Tezsezener, "Tüm yönetim mi istifa etti?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti'nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik."