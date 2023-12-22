İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Bir başkan daha görevi bıraktı

22 Aralık 2023 00:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 00:25

İYİ Parti'de istifa depremi devam ediyor. Yerel seçime 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti lideri Meral Akşener ittifaklara kapıyı kesin olarak kapatınca istifalar peş peşe geldi.

Partinin ağır topları bir bir istifalarını duyururken, bazı partililere de ihraç kararı çıktı. İYİ Pariti kaynamaya devam ederken, bir istifa haberi de Siirt'ten geldi. İYİ Parti Siirt İl Başkanı Ahmet Dündar, istifa ettiğini duyurdu.

Dündar, istifasını şu mesajla duyurdu:

"Değerli dostlarım ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde 2017 tarihinde İYİ Parti kurulduğunda, kurucu Siirt Merkez İlçe Başkanlık görevini üstlenerek 2022 yılına kadar görevimi yürüttüm. 2022 tarihinden bu güne kadar kongre ile İl Başkanlık görevine seçildim. Temiz siyaset anlayışını örnek alarak, bu güne kadar merkez sağ konumlu siyasi hayatımı devam ettirerek büyük badireler atlatarak bu güne kadar geldik. Devletini, bayrağını, milletini seven demokratik duruşumuz açıktır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişim, siyasi manfiyatlarımın önünde geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin yanında durmamız söz konusu olamaz.

Bu sebeple, benim için çok değerli olan büyüğüm amcam olarak gördüğüm İstanbul Milletvekilimiz Sn. M. Salim Ensarioğlu ve değerli dostum abim olarak sevip saydığım Diyarbakır İl Başkanı Sn. Vejdi Ensarioğlu, Ensarioğlu ailesinin olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Onlar neredeyse ben de oradayım. Bu vesileyle İYİ Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."