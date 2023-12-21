İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı görevden alındı

21 Aralık 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:03

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için partilerin aday belirleme maratonu devam ederken, ittifak yapmak istedemediği için hedef tahtasına oturtulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibine tepki olarak partide büyük kopuşlar yaşanıyor.

Peş peşe yaşanan istifaların ardından sessizliğini bozan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partiye karşı "siyasi bir operasyon" yapıldığını söylemişti.

Bugün ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Arslan'ın kararında Akşener'in Mansur Yavaş'la ilgili "korkak" değerlendirmesinin etkili olduğu değerlendirmeleri yapıldı.

ANKARA'DAN 4 İLÇE BAŞKANI

Son olarak parti içinde yaşanan kopuşlara yeniledi eklendi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

İYİ Partili Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur."



"NASIL KURDUĞUMUZ BİLİYORUZ"

İYİ Parti Akyurt İlçe Başkanı Selami Ünür, istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"2015 Aralık-2023 Aralık. Koskoca 8 yıl ve 6 yılı Kurucu İlçe Başkanlığı. Nasıl kurduğumuzu biliyoruz, çünkü burası kuruluşun gerçekleştiği yer; Akyurt. Kurucusu olduğum İyi Parti Akyurt İlçe Başkanlığından istifa ediyor, değerli Akyurt halkına saygılarımla arz ediyorum. #SözümVar"





2015 Aralık-2023 Aralık

Koskoca 8 yıl ve 6 yılı Kurucu İlçe Başkanlığı.

Nasıl kurduğumuzu biliyoruz, çünkü burası kuruluşun gerçekleştiği yer; Akyurt.

Kurucusu olduğum İyi Parti Akyurt İlçe Başkanlığından istifa ediyor, değerli Akyurt halkına saygılarımla arz ediyorum.#SözümVarpic.twitter.com/8K6mD27OCD — Selami Ünür (@selamiunur06) December 21, 2023



İYİ PARTİ'NİN İTTİFAK KARARINI ELEŞTİRDİ

Görevden alındığı duyurulan İYİ Parti Haymana İlçe Başkanı Mehmet Öz'de sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda "Partimiz Genel İdare Kurulunun önümüzdeki yerel seçimlere 2019 yılı yerel seçimlerinden farklı olarak 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 İl Belediyesi, 922 İlçe Belediyesi, 390 Belde Belediyesi seçimlerinin tamamında hiçbir ittifak yapılmaksızın tek başına girmemiz yönünde karar aldığı tüm kamuoyunun malumudur" diyerek partsinin ittifak yapmamasını gerekçe göstererek istifasını duyurdu.





1) Ülkemizin refahı, yeni nesillerin yaşanabilir gelecekleri, Türk vatanının bölünmezliği, Anayasanın temel prensiplerin esas alan eğitim sistemi ve adaletin tecellisini şiar edinerek Liderimiz Sayın Meral Akşener’in önderliğinde — Mehmet Öz (@mehmetozhaymana) December 21, 2023



Görevden alınan diğer isimler ise İYİ Parti Çubuk İlçe Başkanı Raşit Burkay Özgün, Beypazarı İlçe Başkanı YakupTürkoğlu oldu.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 38'E DÜŞTÜ

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Arslan’ın istifası ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 38’e düştü.



