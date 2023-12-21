İstifalarla sarsılan İYİ Parti'den 'siyasi operasyon' açıklaması! 'Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıyor'

21 Aralık 2023 09:14 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:24

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için partilerin çalışmaları devam ediyor. İttifak görüşmelerinin de hız kazandığı yerel seçim sürecinde İYİ Parti'de yaşanan istifalar parti içinde eleştirilerin yükselmesine neden oluyor.

Peş peşe yaşanan istifaların ardından sessizliğini bozan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partiye karşı siyasi bir operasyon yapıldığını söylemişti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, siyasi operasyonlarla partinin itibarının zedelenmeye çalışıldığı vurgulanarak, "Belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimiz istifa etmeye zorlanmaktadır. Başka illerde ise kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu açıkça, millete hizmet amacıyla kurulan partimize karşı geniş kapsamlı bir operasyondur" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİ'DEN "SİYASİ OPERASYON" TEPKİSİ

İstifa taleplerinin arttığı İyi Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı illerde İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, bunun siyasi bir operasyon olduğu belirtildi.

Parti tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde oluşturduğumuz İyi Parti, genel seçimlerin ardından milletin tercihine uygun biçimde, iki kutuplu siyaset düzenine karşı bir duruş sergilemeye devam etmektedir.

"MECLİS ÜYELERİNİ VAATLERLE SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Partimiz, kuruluşundan bu yana çeşitli engellemelere rağmen milletin gücüyle mücadelesini sürdürmekte ve son günlerde yaşanan siyasi operasyonları dikkatle takip etmektedir. Bu operasyonların arkasında, kazanma hırsıyla etik değerleri göz ardı eden, kutuplaşmayı derinleştirerek hareket eden bazı odakların olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişiler, İyi Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini çeşitli vaatlerle etkileyerek yolundan saptırmaya çalışmaktadır. Ayrıca, partiden ayrılan bazı kişilerin, bilinçli bir şekilde ilçe başkanları ve meclis üyelerini arayarak partimize zarar vermeye çalıştıklarına şahit olmaktayız."

"MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE YÖNETİCİLERİ İSTİFA ETMEYE ZORLANIYOR"

Açıklamada, İyi Parti'nin gönülden destek verdiği büyükşehir belediye başkanlarından birinin, ildeki İyi Partili belediye başkanlarıyla makamında poz vererek partimize ve dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj vermeye çalıştığı da belirtildi. Bu süreçte belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Başka illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarına transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu, açıkça millete hizmet aşkıyla kurulan partimize yönelik geniş çaplı bir operasyondur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ifade ettiği gibi, tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 ilde, ilçelerde ve beldelerde İyi belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla paylaşacak ve iyi adaylarımızla seçimlere katılacağız." şeklinde ifadelere yer verildi.