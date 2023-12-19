Akşener istifalar karşısında sessizliğini bozdu! 'Savaş ilanı kabul ediyorum, varım'

19 Aralık 2023 13:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 13:27

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almasının ardından, İYİ Parti, hem kendi tabanında hem de muhalefet kanadında eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yükselen itiraz sesleriyle birlikte karara tepki gösterenler partiden peş peşe istifa etmeye başladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada, partisinde yaşanan istifaların 'planlı bir saldırı' olduğunu vurgulayarak, "Bize yeni üye katılımları da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Partisinde bir süredir devam eden istifalar karşısında sessizliğini koruyan Meral Akşener de bugün Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" ifadelerini kullanarak istifa sürecini sert bir dille değerlendirdi.

"KURUMSAL BİR OPERASYON"

Akşener, istifalara ilişkin açıklamalarından satır başları söyledi:

"Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş. Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına...

"BUNLAR CHP'DEN ADAY OLACAKLARMIŞ"

Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.

"BUNU DYP'DE YAŞADIK"

Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar... "