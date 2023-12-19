ORC’den seçim anketi: İYİ Parti eridi, barajı sadece 4 parti geçiyor!

19 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:52

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere sayılı günler kala, araştırma şirketleri partilerin ve adayların güncel durumlarını değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ORC Araştırma Şirketi, seçimlere kısa bir süre kala, yeni bir parti oy oranı anketinin sonuçlarını paylaştı.

11-16 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 3160 katılımcıyla gerçekleştirilen yüz yüze anket, "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuyla yapıldı.

Ankete katılanların tercihleri doğrultusunda partilerin oy oranları şu şekilde belirlendi: