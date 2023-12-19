ORC’den seçim anketi: İYİ Parti eridi, barajı sadece 4 parti geçiyor!
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Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ORC Araştırma'nın 27 İl'de 3160 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirdiği son seçim anketi verilerini paylaştı. Buna göre İYİ Parti'nin oyları erirken, seçim barajını sadece AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti geçiyor.
31 Mart 2024'te gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere sayılı günler kala, araştırma şirketleri partilerin ve adayların güncel durumlarını değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
ORC Araştırma Şirketi, seçimlere kısa bir süre kala, yeni bir parti oy oranı anketinin sonuçlarını paylaştı.
11-16 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 3160 katılımcıyla gerçekleştirilen yüz yüze anket, "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuyla yapıldı.
Ankete katılanların tercihleri doğrultusunda partilerin oy oranları şu şekilde belirlendi:
- AK Parti - Yüzde 36,9
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - Yüzde 27,0
- Mİlliyetçi Hareket Partisi (MHP) - Yüzde 11,5
- DEM Parti - Yüzde 8,4
- İYİ Parti - Yüzde 6,2
- Zafer Partisi - Yüzde 2,8
- Yeniden Refah Partisi - Yüzde 2,4
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) - Yüzde 1,4
- Büyük Birlik Partisi (BBP) - Yüzde 1,1
- Diğer - Yüzde 2,3