İstanbul'da 'İmamoğlu' anketi! Seçime geri sayım sürerken dikkat çeken oranlar

18 Aralık 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:15

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, partilerin çalışmaları hız kazandı. Özellikle büyükşehirlerde aday belirleme süreci büyük bir heyecanla takip edilirken gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'de. İstanbul'da yapılan son anket çalışması ise vatandaşların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı görüşlerini ortaya koydu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Siyasi Eğilim Araştırması'nı paylaştı.

YÜZDE 46'SI "OY VERMEM" DEDİ

Araştırma 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 46'su bu soruya "Hayır oy vermem" cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

Evet oy veririm: %41.5

Belki veririm, belki vermem: %8.4

Hayır oy vermem: %46.0

Cevap Yok: %4.1

'BAŞARISIZ BULUYORUM' DİYENLER YÜZDE 44,7

Ankette seçmenlere, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya ise katılımcıların yüzde 44.7'si 'Başarısız buluyorum' şeklinde cevap verdi.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

Başarılı: %39.8

Ne başarılı, ne değil: %9.0

Başarısız: %44.7

Cevap Yok: %6.5