İmamoğlu anketi ortalığı karıştırdı! Optimar'ın sahibi Daşdemir, İsmail Saymaz'ı yalanladı

7 Aralık 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 20:52

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, gazeteci İsmail Saymaz’ın bugün Sözcü’deki köşesinde aktardığı araştırma sonucunun gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Söz konusu yazıda "geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark atıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

"MANİPÜLATİF GİRİŞİMLER"

Daşdemir X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"OPTİMAR adı kullanılarak dolaşıma sokulan kamuoyu araştırmaları olduğunu geleneksel ve sosyal medyada görüyoruz.

OPTİMAR kurumssal kanalları tarafından ilan edilmeyen araştırma sonuçlarına itibar edilmemesi ve bu yolla kamuoyunda kafa karışıklığına yol açabilecek manipülatif girişimlere karşı dikkatli olunmasını değerli takipçilerimizden istirham ederiz."

SAYMAZ NE YAZMIŞTI?

Saymaz'ın köşesine konu olan hayali ankette, "AK Partili aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu. Buna göre; İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarışırsa; İmamoğlu yüzde 46.3, Koca yüzde 34.9 oy aldı." ifadeleri yer almıştı.

Daşdemir'in yalanlaması üzerine Saymaz da X hesabından bir paylaşım yaparak "Hilmi Bey sabah beni 11.41'de aradınız. Araştırma üzerine konuştuk. Sabah siz 'Böyle bir araştırmamız yok' demediniz. Akşam ne değişti?" sözleriyle kendisini savundu.